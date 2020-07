La maggioranza rianima Salvini sulle commissioni, dopo che la Lega aveva «subito» lo scostamento di bilancio (Di giovedì 30 luglio 2020) Il governo non fa in tempo ad aggiungere alla casella dei successi quello del voto al Senato sullo scostamento di bilancio (passato con 170 voti, ben oltre la maggioranza assoluta) che subito deve fare i conti con una nuova grana, ovvero quella del rinnovo dei presidenti di commissione che, in due casi, non rispettano gli accordi interni tra i partiti di governo e vengono affidati clamorosamente alla Lega. Si tratta dei presidenti delle commissioni Agricoltura e Giustizia al Senato che, in contrasto con quanto stabilito, saranno ancora una volta di marca leghista. Le commissioni senato rischiano di creare qualche grattacapo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE > Anche una parte dell’opposizione ha votato per lo ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : maggioranza rianima Commissioni Senato, caos in maggioranza e Salvini si rianima Giornalettismo.com Consiglio comunale in videoconferenza, l'opposizione: "No a 7 persone insieme, ma Pd fa cena con 140 presenti"

Tale scelta, necessaria in piena emergenza Covid, al momento non risulta giustificabile, perché rispettando la normativa vigente, assicurando quindi il distanziamento sociale e l’uso dei mezzi di ...

Genova, il governo convoca Autostrade. De Micheli: rispettate le condizioni o revoca

Per certi versi inaspettata ma cristallina: considerata l’eccezionale gravità della situazione, il decreto Genova, che escluse per legge Autostrade dai lavori di ricostruzione del ponte sul Polcevera, ...

