Coronavirus, al convegno in Senato io c’ero: non mi sembra del tutto corretto parlare di ‘negazionismo’ (Di giovedì 30 luglio 2020) In quella sala del Senato c’ero anche io. Ho preferito non intervenire sull’argomento fino ad adesso perché non credo che le tempeste mediatiche siano utili a qualcuno. Ovviamente, ho tenuto la mascherina per tutto il tempo tranne per il mio intervento, perché le regole si possono discutere quanto si vuole, ma soprattutto nelle istituzioni si rispettano in modo rigoroso. Ci sono stati sicuramente degli interventi nei quali sono state formulate affermazioni ascientifiche e soprattutto pericolose. Ad esempio, c’è chi si è chiesto (per davvero!) “ma perché non abbiamo potuto tenere la mano ai nostri cari mentre morivano di Covid” oppure c’è chi ha parlato di “vaccino che ci trasforma in Ogm”, “vitamina C per curare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

