Calciomercato Napoli, Callejon andrà via: sono due le alternative (Di giovedì 30 luglio 2020) Calciomercato Napoli, Callejon andrà via: sono due le alternative Ormai è certo, José Maria Callejon saluterà Napoli a fine stagione. Serve un sostituto. La società azzurra … L'articolo Calciomercato Napoli, Callejon andrà via: sono due le alternative proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - VoceGiallorossa : ?? Molto vicino l'accordo col #Napoli per #Ünder #AsRoma #Calciomercato #RassegnaStampa #Vocegiallorossa - forzaroma : ???#Smalling al fotofinish, Vertonghen è pronto. Under, sì al Napoli #ASRoma #Calciomercato -