Antonella Elia, l’ex Marco Senise la gela con una lettera: “Sei una donna…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonella Elia continua ad avere gli occhi puntati addosso: mentre è alle prese con le conseguenze dei suoi gesti a Temptation Island, ora la showgirl è stata chiamata in causa dal suo ex fidanzato, Marco Senise, che già in passato aveva avuto modo di parlare della sua relazione con la Elia. Una relazione che la … L'articolo Antonella Elia, l’ex Marco Senise la gela con una lettera: “Sei una donna…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - soloversacexme : RT @stanzaselvaggia: Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - luisa_pacelli : RT @stanzaselvaggia: Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - vandanaravip : RT @stanzaselvaggia: Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. -