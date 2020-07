Agropoli, un tampone positivo: a breve esito di altre analisi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (sa) – Ad Agropoli ancora un caso positivo tra i numerosi tamponi analizzati. Si tratta di un parente stretto del un giovane risultato positivo nei giorni scorsi. I casi complessivi quindi, in questo momento, sono pari a 6. La persona in questione era già in isolamento. Si sta ricostruendo la catena dei contatti, che è in parte condivisa con il congiunto. Nelle prossime ore, dovrebbero conoscersi gli esiti degli altri tamponi prelevati nella mattinata di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

