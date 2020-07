700 anni morte Dante, celebrazioni partono con Mattarella (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - RAVENNA, 30 LUG - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire il 5 settembre a Ravenna le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, che ... Leggi su corrieredellosport

Ansa_ER : 700 anni morte Dante, celebrazioni partono con Mattarella. Il 5 settembre a Ravenna, nel 2021 chiusura con concerto… - iconanews : 700 anni morte Dante, celebrazioni partono con Mattarella - CorriereQ : 700 anni morte Dante, celebrazioni partono con Mattarella - Roningrrrl : RT @_haddad02: Quindi secondo gli anticomunisti di tuider uno che magari ha un iPhone 7 da 3 anni non può permettersi di parlare di comunis… - THISISROJO : RT @_haddad02: Quindi secondo gli anticomunisti di tuider uno che magari ha un iPhone 7 da 3 anni non può permettersi di parlare di comunis… -

Ultime Notizie dalla rete : 700 anni

Agenzia ANSA

Il Governo ha previsto 2.700.000 euro per sostenere l’ente empolese ... Come detto le tariffe sono identiche a quelle del 2019 e degli anni passati. Ed è stata approvata l’agevolazione ...ROMA La spia dell’allarme ieri si è accesa in cinque regioni: Lazio, 34 nuovi casi positivi; Puglia, dopo un periodo con numeri molti bassi, ieri era a 10; le Marche a 17, la Campania a 19, la Sicilia ...