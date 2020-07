Vincenzo De Luca litiga con un cameraman: interviene la polizia – Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, litiga con un cameraman durante una conferenza: deve intervenire la polizia. Un episodio passato per apparentemente in sordina ma che sta facendo molto rumore, soprattutto sul web, in queste ultime ore. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro con i cittadini andato in scena a Scafati, litiga in diretta con un cameraman. L’alterco, come documentato dal Video che potete trovare alla fine dell’articolo, è stato molto violento ed ha necessitato dell’intervento delle forze dell’ordine. De Luca ha rimproverato l’operatore, accusandolo di essere troppo vicino al palco e ... Leggi su bloglive

Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - Bidombi2 : @Cambiacasacca Io di solito dico di chiamarmi Vincenzo De Luca, rischio qualcosa? - francescoitaly : con tutte le liste che lo appoggiano il presidente della campania de luca detto vincenzo passerà i prossimi 5 anni… - Canto_Quinto : RT @lucariello_luca: Aumento pensioni come mancia elettorale: Vincenzo De Luca ha riservato un pacco anche ai nostri genitori e ai nostri n… - massimo_fares : RT @lucariello_luca: Aumento pensioni come mancia elettorale: Vincenzo De Luca ha riservato un pacco anche ai nostri genitori e ai nostri n… -