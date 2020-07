Verona-Spal 3-0, vittoria facile per i gialloblu (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel match contro la Spal, il Verona centra una facile vittoria per 3-0. La doppietta di Di Carmine e il gol di Faraoni fanno capitolare i già retrocessi ferraresi. LE DUE SQUADRE Juric torna alla difesa a 3, cambiando modulo rispetto alla batosta contro la Lazio. Nel centrocampo a 4 dell’Hellas, sono Veloso e Amrabat a gestire il pallino del gioco, con Eysseric e Pessina a sostegno di Di Carmine. Di Biagio, rispetto alla sfida contro il Torino, passa a un 4-3-3 più offensivo, per cercare la prima vittoria in queste gare dopo lo stop. In avanti il tecnico sceglie Tunjov e Strefezza per agire ai lati di Petagna. FORMAZIONI Verona 3-4-2-1 Radunovic; Di Marco, Gunter, Faraoni; Lazovic, Veloso, Amrabat (dall’89’ Badu), Borini ... Leggi su sport.periodicodaily

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona *2-0 SPAL *(Di Carmine 11‘) #SSFootball - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 2-0 SPAL Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 AC Milan Sassuolo 2-0 Genoa Udinese 1-1 Lecce - Latestf29057235 : Full time Hellas Verona 3 SPAL 0 Lazio 2 Brescia 0 Sampdoria 1 AC Milan 4 Sassuolo 5 Genoa 0 Udinese 1 LECCE 2 - bandarbolacom : - LwangaMundo : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce https:/… -