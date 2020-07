Si laurea a 96 anni con una media pazzesca: “Spero nel 110 e lode” (Di mercoledì 29 luglio 2020) laurea a 96 anni per Giuseppe Paternò, a Palermo. Ma il titolo in Storia e Filosofia non arriva perché è fuoricorso, anzi laurea a 96 anni. Forse una pazzia o solo un gioco, ma sicuramente qualcosa di bello e straordinario. Questa è la storia Giuseppe Paternò nato nel 1923 quando l’Italia si leccava ancora le ferite della prima guerra mondiale. Insomma, era un altro mondo. E oggi all’età di 96 anni e 10 mesi, ecco il titolo di “dottore in Storia e Filosofia” come sarà proclamato dall’Università di Palermo dopo tre anni di studio. Sì, tre anni perché Giuseppe, anzi, il dottor Paternò, padre di due figli e nonno di tre nipoti, ha sostenuto ... Leggi su bloglive

