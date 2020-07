Serie A, Sampdoria-Milan 1-4: doppio Ibrahimovic, in gol anche Calhanoglu e Leao (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel segno di Ibra. Grazie a una sua doppietta, 4' e 58', e a un suo assist per Calhanoglu, al 52', il Milan archivia anche la pratica Samp e, aspettando la gara della Roma contro il Torino, si porta a ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - SkySport : SAMPDORIA-MILAN 1-4 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (4’) ? #Calhanoglu (54’) ? #Ibrahimovic (58’) ? #Askildsen (8… - juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Sampdoria-Milan 1-4 - alfonso85rm : RT @SkySport: SAMPDORIA-MILAN 1-4 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (4’) ? #Calhanoglu (54’) ? #Ibrahimovic (58’) ? #Askildsen (87') ? #Lea… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sampdoria

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...Nei match di serie A delle 19:30 dilaga il Sassuolo di Roberto di Zerbi che si impone in modo quasi schiacciante contro il Genoa. In gol Traore, Berardi, Raspadori e una doppietta di Caputo. Milan cor ...