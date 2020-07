Serie A: Lecce ancora in vita, il Milan vince ancora (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serie A, i risultati delle partite delle 19.30: continua a vincere il Milan, scatto salvezza del Lecce. Immobile ad un gol dal record Terminano a suon di gol le partite delle 19 e 30 della Serie A. Scatto salvezza del Lecce, che approfitta della sconfitta del Genoa e resta ancora in vita. I salentini se la vedranno contro il Parma a Via del Mare, mentre il Grifone tra le mura amiche affronterà l’Hellas Verona. Continua a vincere anche il Milan. Hellas Verona-Spal 3-0 Gli scaligeri passeggiano contro la Spal già retrocessa. I padroni di casa archiviano il match in undici minuti grazie alla doppietta di Di Carmine. Faraoni ad inizio ripresa mette l’ombrellino nel long ... Leggi su zon

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Lecce 1-2, vittoria preziosa per i salentini - napolimagazine : SERIE A - Udinese-Lecce 1-2, vittoria preziosa per i salentini - apetrazzuolo : SERIE A - Udinese-Lecce 1-2, vittoria preziosa per i salentini - cristopheph : @VaneVaiPiano Salentino e simpatizzante del Lecce (vado a vedere la serie a ogni domenica) -