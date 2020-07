Sassuolo – Genoa – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al Mapei Stadium è tutto pronto per la gara di questa sera tra Sassuolo e Genoa valida per la 37^ giornata di campionato di Serie A. Gara dove il Genoa potrebbe conquistare la salvezza matematica con una giornata di anticipo mentre il Sassuolo gioca per mantenere l’ottavo posto. Per mister Zerbi rientra Toljan titolare per la fascia difensiva mentre a centrocampo rientra Bourabia che affiancherà Locatelli. Fuori Boga e Defrel, l’attacco sarà composto da Berardi, Djuricic e Traorè alle spalle di Caputo. Mister Nicola deve fare a meno solo di Radovanovic e Pajac e degli acciaccati Sturaro e Cassata che comunque andranno in panchina. Al centro della difesa ci saranno Romero e Masiello; a centrocampo rientro di Lerager. Davanti a tutti Pinamonti con Pandev alle ... Leggi su giornal

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: @SerieA, lotta quinto posto e salvezza, @acmilan con la Samp, @OfficialASRoma a Torino. Il Lecce (a Udine) spera, il G… - statsbet : ???? Sassuolo v Genoa Sassuolo to miss a pen @ 15 Genoa to miss a pen @ 17 #betting - AdigweHandsome : RT @The_grey_one7: Tips 29th July Sassuolo - Genoa O.5FHG, O1.5, O2.5, BTS Lazio - Home Win, O1.5TG Sampdoria - Milan O1.5, O2.5, BTS Fio… -