Roma, 'Dacci 50 euro e ti riconsegniamo il cellulare': in manette due giovani estorsori (Di mercoledì 29 luglio 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e quelli della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 22enne della Palestina e un 21enne della Tunisia, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di estorsione. 'Dacci 50 euro e ti riconsegniamo il cellulare': in manette due estorsori Le attività dei Carabinieri sono iniziate ieri pomeriggio, quando un 18enne albanese si è presentato in caserma e ha denunciato di essere stato avvicinato da uno dei due complici, il 21enne, che gli ha avanzato una proposta estorsiva di 50 euro per la restituzione del proprio cellulare, di cui aveva denunciato lo smarrimento nella stessa mattinata. I Carabinieri hanno monitorato l'incontro tra la vittima e i ...

