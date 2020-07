Orange Is The New Black finiva un anno fa: cos’è cambiato da allora e le novità per il cast (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La conclusione di Orange Is The New Black, arrivata su Netflix un anno fa con la sua settima stagione, ha segnato la fine di un'epoca ormai quasi preistorica per la piattaforma. Il suo potentissimo esordio, che sembra infatti lontanissimo nel tempo, è strettamente legato al successo delle prime, splendide produzioni originali, fra le quali House of Cards e la stessa Orange Is The New Black. Non stupisce, quindi, che il primo anniversario dal rilascio dell'ultima stagione della serie creata da Jenji Kohan diventi così simbolicamente rilevante. Negli Stati Uniti questa ideale ricorrenza è stata festeggiata con la pubblicazione del DVD della settima stagione, in cui si trovano anche dei contenuti speciali e delle video-riflessioni inedite della showrunner e di ... Leggi su optimagazine

chrisfallica : Florida State vs Miami in the Orange Bowl - giuda31 : #OrangeIsTheNewBlack finiva un anno fa di questi tempi, e #Netflix ci aiuta a capire cos'è cambiato da allora per i… - TheRoom28187145 : Un anno senza #OrangeIstheNewBlack - WitchBombshell : Ho appena guardato l'episodio S07E09 di Orange Is the Ne...! #tvshowtime #tvtime - ncity_lele : @_orange_bomb_ hfjfjfhg i had the idea too late hfjfh,,, im sorry nail ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Orange The Orange Is The New Black finiva un anno fa: cos’è cambiato da allora e le novità per il cast (video) OptiMagazine Premi Emmy, Netflix batte Hbo, «Watchmen» in vetta (e c’è anche Baby Yoda)

Netflix fa incetta di nomination agli Emmy Award, Watchmen regna sovrano e anche Baby Yoda la spunta. Quelli che una volta erano «solo» gli Oscar della Tv, un premio con poca rilevanza al di qua dell’ ...

News Serie TV

Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany annunciano le candidature della 72esima edizione.

Netflix fa incetta di nomination agli Emmy Award, Watchmen regna sovrano e anche Baby Yoda la spunta. Quelli che una volta erano «solo» gli Oscar della Tv, un premio con poca rilevanza al di qua dell’ ...Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany annunciano le candidature della 72esima edizione.