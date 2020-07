Napoli, Maksimovic e Manolas in dubbio: Di Lorenzo col Barcellona? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non bastava la sconfitta con l'Inter e le preoccupazioni sulla prestazione a 10 giorni dalla sfida col Barcellona. A fine gara a San Siro, per un fortuito scontro di gioco, Kalidou Koulibaly ha ... Leggi su gazzetta

