Melissa George: “Nessuno se ne va da un’audizione per Friends ma io l’ho fatto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Melissa George, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, rivela aneddoti dal set di Friends e Grey's Anatomy Da Perth in Australia dove è nata, Melissa George ha scommesso tutto per farcela ad Hollywood ed a 16 anni ha lasciato scuola e sport (è stata un eccellente pattinatrice a livello agonistico) per diventare un'attrice internazionale. Spesso non ne è stata la protagonista ma Melissa George può vantare la partecipazione a serie TV e film che hanno fatto la storia della TV e del cinema. Basti nominare solo Mulholland Drive di David Lynch come sua consacrazione cinematografica e serie di culto come Friends, Streghe e Grey's Anatomy. Al Filming Italy Sardegna Festival Melissa George riceve ... Leggi su movieplayer

Filming Italy Sardegna Festival

Si è conclusa con grande successo la 3^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 22 al 26 luglio a Forte Village, grazie al sostegno del Governatore d ...

