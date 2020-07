La mamma del bimbo venduto a Ostia: "Non sospettavo nulla. Mi fidavo di mio marito" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non ha mai sospettato nulla, si fidava del marito. Samantha, madre del bimbo di 3 anni che il padre ha tentato di cedere in cambio di prestazioni sessuali sul lungomare di Ostia, si dice totalmente estranea alla vicenda. Ai finanzieri della compagnia pronto impiego del lido di Roma ha raccontato che si trovava a casa ad accudire l’altro figlio neonato, mentre tutto accadeva a sua insaputa. Lo riporta il Messaggero: “Mi fidavo di mio marito. Mi aveva detto che avrebbe portato il bambino a fare una passeggiata e sarebbe tornato presto. Invece ha cercato di vendere nostro figlio. Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue intenzioni, già altre volte erano usciti insieme da soli”Samantha ha 19 anni, il marito 23: ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: L'immagine che mi piace di questo Paese è quella di Beatrice Vittoria, nata 2 giorni fa all'ospedale di M… - catsbivy : Devo guidare per causa di forze maggiore l’auto del compagno di mia mamma. Watch me distruggere una macchina che co… - HuffPostItalia : La mamma del bimbo venduto a Ostia: 'Non sospettavo nulla. Mi fidavo di mio marito' - Franciscktrue : @occhioallospot Tra l'altro l'espressione 'fare da mamma' contiene anche uno 'sminuimento' del compito, come se fos… - gaia_vox : Bimbo venduto dal padre ad Ostia, la mamma: “Mi fidavo di lui, non sospettavo nulla” Si è dichiarata all’oscuro del… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma del Il Papa chiama la madre del ragazzo morto a 21 anni in un incidente a Roma Repubblica Roma Premio mondiale per la miglior fotografia, Riccardo in Regione

L’ha scattata all’alba in Etiopia, sui Monti Semien, la foto con la quale ha vinto il “Wildlife Photographer of the year 2019”, per la sezione 15-17 anni, uno dei più prestigiosi premi dedicati alla f ...

Ostia, bambino venduto in spiaggia: “Denutrito e spaventato, non parla con nessuno”

È denutrito e spaventato il bambino di due anni che la scorsa domenica il papà ha tentato di vendere ai bagnanti sulla spiaggia di Ostia. Intanto, la mamma del piccolo, una 18enne di etnia rom, ha chi ...

L’ha scattata all’alba in Etiopia, sui Monti Semien, la foto con la quale ha vinto il “Wildlife Photographer of the year 2019”, per la sezione 15-17 anni, uno dei più prestigiosi premi dedicati alla f ...È denutrito e spaventato il bambino di due anni che la scorsa domenica il papà ha tentato di vendere ai bagnanti sulla spiaggia di Ostia. Intanto, la mamma del piccolo, una 18enne di etnia rom, ha chi ...