Incentivi o vendere autonomamente la propria auto usata? La soluzione? IlValutatore.it (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Roma, 29 luglio 2020) - Scegliere di far valutare online la propria auto usata è il primo passo verso un acquisto vantaggioso. Il lockdown ha messo in ginocchio moltissime realtà e tra le tante nemmeno quella dei concessionari auto è stata risparmiata. Per dare un nuovo impulso ad un settore letteralmente piegato dalla crisi Covid il Governo italiano, in linea con le direttive UE, ha annunciato che dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 2020 si potranno acquistare auto nuove con notevoli vantaggi fiscali. Tuttavia gli Incentivi saranno destinati solo alle auto elettriche e a quelle con emissioni fino 110 g/km di CO2 e prezzo fino a 40 mila euro, ed in assenza di un usato da rottamare si riducono drasticamente. La auto che rientrano in ... Leggi su liberoquotidiano

Tuttavia gli incentivi saranno destinati solo alle auto elettriche e ... gli altissimi sconti che Case automobilistiche e concessionari stanno proponendo per vendere le numerosissime auto ferme nei ...

American Express: sconti per incentivare gli acquisti nei piccoli negozi di quartiere

L’iniziativa, volta ad aiutare le piccole attività commerciali e incentivare agli acquisti nei negozi di quartiere ... sanificazione dei punti vendita e partner food.

