In Germania sono sicuri: l'Inter ha messo gli occhi su un difensore del Gladbach in scadenza 2021 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con il campionato che si appresta ormai alla chiusura e il secondo posto in campionato distante solo un solo punto (all'ultima giornata lo scontro diretto con l'Atalanta), per l'Inter è tempo di accelerare sul mercato in vista della prossima stagione. Già ufficializzato il primo colpo la fascia, quell'Achraf Hakimi costato 40 milioni di euro (e continuando a sognare Lionel Messi...) per i nerazzurri si guarda ad un rinforzo per la difesa, anche per sostituire numericamente il prossimo partente... Leggi su 90min

