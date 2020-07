Gravina: 'Prossima Serie A dal 12 settembre? Poco percorribile, forse riparte a ottobre. Sui playoff...' (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo ritengo Poco percorribile in questo momento', riporta Gazzetta.it . FORMAT - 'Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. ... Leggi su calciomercato

capuanogio : La #Figc preoccupata per le date della prossima stagione, oltre che per l'applicabilità del protocollo. In caso di… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Gravina: 'Prossima #SerieA dal 12 settembre? Poco percorribile, forse riparte a ottobre. Sui playoff...' - zazoomblog : Gravina sulla prossima Serie A: “difficile la ripartenza il 12 settembre. Ipotesi ottobre” - #Gravina #sulla… - news24_napoli : Gravina: ‘Prossima Serie A dal 12 settembre? Poco percorribile, forse… - news24_napoli : Gravina: ‘Prossima Serie A dal 12 settembre? Poco percorribile, forse… -