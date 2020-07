Esclusiva: Catanzaro, pole Calabro, ma prima deve liberarsi dalla Viterbese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due sere fa vi avevamo anticipato l’imminente arrivo di Diego Foresti come direttore generale del Catanzaro. Tutto confermato, imminente la firma sul contratto biennale. Capitolo allenatore: in discesa le quotazioni di Raffaele, in pole c’è Antonio Calabro. E’ lui il grande favorito dopo la negativa gestione Auteri, ma prima deve liberarsi dalla Viterbese. E ci sono concrete possibilità che la situazione si sblocchi presto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Catanzaro – “Un piano per lo sviluppo e il lavoro per la Calabria” è il progetto realizzato dalla Cgil e presentato questa mattina nella sede di via Massara a Catanzaro. In primo piano, nel documento, ...

Consiglio regionale, Esposito (Cdl) sempre più vicino a Fdi per vendicarsi di Tallini

Si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo. E lo sa bene Baldo Esposito, l’ex presidente della commissione riforme del Consiglio regionale con Mario Oliverio, quando tra Ncd e PD sul piano n ...

