Come Sorelle mette Ipek e Azra all’angolo tra colpe da espiare e debiti | anticipazioni 29 luglio e 5 agosto

Un'altra emozionante puntata di Come Sorelle attende il pubblico di Canale5 questa sera. La serie turca si prepara al giro di boa della quarta puntata portando sullo schermo quelle che saranno le conseguenze dell'incendio che ha spazzato via il sogno di Ipek di ripagare il debito e rimanere a capo della tenuta per cui ha sacrificato la sua vita. Al suo fianco rimarranno le Sorelle, pronte a tutto per aiutarle, mentre lei finirà dritta dritta nella tana del lupo, lo zio Cemal, il creditore a cui deve i soldi del prestito. Il cerchio si stringe e l'appuntamento di questa sera metterà al fuoco altra carne tra colpe da espiare e debiti. La quarta puntata di Come Sorelle ripartirà proprio ...

