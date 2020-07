Catturata orsa con 3 cuccioli: “Se il Dna dirà che è JJ4, Fugatti la lasci andare altrimenti potrebbe essere la fine per lei” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La scorsa notte i forestali trentini hanno catturato, radiocollarato e successivamente rilasciato un’orsa accompagnata da tre cuccioli. L’Oipa Italia ricorda che è sospesa fino a domani, 30 luglio, l’ordinanza di abbattimento dell’orsa JJ4, accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller lo scorso 22 giugno. «Se l’esame del dna dovesse confermate che l’orsa Catturata stanotte è JJ4, per lei e per i suoi cuccioli lasciati orfani sarà la fine. Sarebbe individuata e uccisa per ordine del presidente della Provincia di Trento», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Chiediamo al presidente Fugatti ... Leggi su meteoweb.eu

