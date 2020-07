Beppe Convertini, chi è la sua ex compagna attrice di fiction: “È stata una bella storia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) È uno dei volti più amati della tv ed in questo periodo si sta facendo apprezzare per la conduzione al fianco di Anna Falchi del programma mattutino per Rai Uno “C’è tempo per…”. Beppe Convertini a quanto pare non sbaglia un colpo e, dopo aver vinto nel 1993 il titolo di “Più bello d’Italia”, ha saputo dimostrare di avere anche altre frecce al suo arco oltre all’aspetto fisico. Laureato in Economia e commercio è arrivato al successo molto presto, prima come modello, poi come attore, teatro, cinema, infine tv. Dalla partecipazione al film “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti a “Non dirlo al mio capo”, “Le tre rose di Eva” e “Vivere”. Oggi Beppe sta allargando ancora di più i suoi orizzonti ... Leggi su caffeinamagazine

