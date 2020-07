Annamaria perdona Antonio a Temptation Island | Pubblico in rivolta sul web (Di mercoledì 29 luglio 2020) Annamaria perdona Antonio a Temptation Island e il Pubblico si rivolta. Il comportamento dell’uomo non è piaciuto per niente, anche per tutte le indiscrezioni che sono uscite fuori dalla trasmissione. Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island e uno dei momenti più intensi è stato senza dubbio la fine del … L'articolo Annamaria perdona Antonio a Temptation Island Pubblico in rivolta sul web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

