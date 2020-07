“The Brave Belt”, quando nel tumore pediatrico il coraggio riparte dai bambini (Di martedì 28 luglio 2020) Pfizer per Viverla Tutta in collaborazione con Kids Kicking Cancer Italia lancia il progetto "THE Brave BELT- STRONGER TOGETHER", la cintura simbolo della campagna di sensibilizzazione rivolta ai genitori che affrontano le gravi malattie dei propri bambini. L`iniziativa si pone l`obiettivo di trasmettere ai bambini colpiti da gravi patologie e di conseguenza ai loro genitori, la forza e il coraggio di affrontare il percorso di cura tramite la disciplina del Karate e delle arti marziali.L`idea di partenza della campagna, infatti, e` quella di offrire un supporto anche ai genitori, spesso i soggetti piu` deboli in questa drammatica e complessa situazione. Attraverso il loro esempio, i piccoli pazienti diventano i testimonial e gli ambasciatori degli insegnamenti di KKC per tutti i malati e i caregiver, ma anche per tutti ... Leggi su ilfogliettone

_Harryssmjle_ : Devo dire che Only the Brave mentre guardo altare della patria da una parte e il Colosseo dall'altra, fa un certo effetto ?? - bevitiunsucco : only the brave canzone degli dei - 0nlyforthebr4ve : Possiamo firmare una petizione per far durare “only the brave” di più? Thanks ???? - _otblouis_ : @tpwkelec 1) una rosa sul dito medio 2) ×?× questa nel punto dove ce l'ha Lou 3) 'Only for the brave' sul polso, sc… - clqritvs : Nessun vero dolore da comunicare? Cazzo ma Two of us l'ha sentita? Only the brave, defenceless, fearless, diciamo t… -

Ultime Notizie dalla rete : “The Brave The Big Bang Theory, Young Sheldon apre a un buco di trama riguardo Missy Cooper Hall of Series