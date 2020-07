Sondaggi elettorali Tecnè: crollo Lega, cresce il M5S (Di martedì 28 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: crollo Lega, cresce il M5S L’accordo sul Recovery Fund trovato settimana scorsa mette le ali al Movimento 5 Stelle. E’ quanto emerge dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica andati in onda il 27 luglio. I pentastellati beneficiano del successo europeo del premier Conte incrementando i propri consensi dello 0,8% al 15,6%. Ora Fratelli d’Italia, anch’essa in crescita (+0,3%) al 16,1%, è ad un soffio. Segui Termometro Politico su Google News Chi rimane invece penalizzato dal buon risultato ottenuto dall’Italia in sede europea è la Lega che aveva scommesso in un accordo al ribasso. Secondo i Sondaggi elettorali ... Leggi su termometropolitico

