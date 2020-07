Serie D, il Tar del Lazio respinge i ricorsi di otto società sulle retrocessioni (Di martedì 28 luglio 2020) Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Ac Nardò, Società sportiva dilettantistica Avezzano Calcio, Usd Fezzanese, Monterosi Fc, Asd Grumentum Val D’Agri, Academy Ladispoli Usd, Us Inveruno e Ssd Chieti Fc 1922 presentati in seguito alle modalità scelte dal Collegio di garanzia dello Sport per mettere fine al campionato di Serie D 2019/2020. Il Tar non ha riscontrato alcuna illegittimità, spiegando così l’accaduto: “Il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della Figc per quanto osservato dal Collegio di Garanzia. I profili di irragionevolezza e sproporzionalità denunciati nei ricorsi, per i giudici si basano su una interpretazione del concetto ... Leggi su sportface

