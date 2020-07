Serie A: le partite della trentasettesima giornata su Sky e DAZN (Di martedì 28 luglio 2020) Inter-Napoli Il campionato di Serie A è alle battute finali. Con la Juventus già Campione d’Italia, restano da stabilire gli altri verdetti, tra posti in Europa e salvezza. Si gioca la trentasettesima giornata; ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentasettesima giornata Il turno si apre oggi con l’Atalanta di scena a Parma e il Napoli che fa visita all’Inter. Tutte le altre partite sono in programma domani. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV: Martedì 28 luglio ore 19.30 Parma-Atalanta, diretta DAZN e ... Leggi su davidemaggio

La Juventus, campione d'Italia per il nono anno consecutivo con 2 giornate di anticipo, fa visita al Cagliari pensando già all'appuntamento in Champions League con il Lione. Al secondo match ball la J ...