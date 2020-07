Sei contagi in un ristorante ma i clienti lasciano dati falsi, De Luca: “Stupidità assoluta” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Crescono i contagi in Campania e crescono soprattutto per atteggiamenti e comportamenti sbagliati. L’ultimo episodio che ha fatto discutere lo ha raccontato direttamente Vincenzo De Luca, durante l’iniziativa di “Campania Libera – De Luca presidente” tenutasi a Casoria. “Ieri abbiamo avuto 29 contagi: di questi, 6 li abbiamo avuti a Vico Equense tra i camerieri di un ristorante dove erano andati alcuni ragazzi di Roma che erano venuti in ferie a Capri. Lì abbiamo verificato una cosa strana e incredibile: quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti che avevano frequentato quel ristorante, abbiamo scoperto che avevano dato dei dati ... Leggi su anteprima24

