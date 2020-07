Scostamento, Cdx verso l'astensione Il Governo a caccia dei 160 voti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Salvo colpi di scena dell'ultima ora e secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, oggi in aula al Senato il Centrodestra, in maniera compatta, non voterà il terzo Scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro. Si attendo ancora le parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Zebra72374749 : @cdx oggi vi giocate la vostra credibilità , sullo scostamento di bilancio. Nn è più una scusa il buon senso, mesi… - Affaritaliani : Scostamento, Cdx verso il no Il Governo a caccia dei 160 voti - stefano_freedom : Ora tutti i senatori di cdx in aula a votare NO allo scostamento di bilancio. Altrimenti veniamo a prendere anche v… - FrEe_ThOuGhTs_1 : @GiorgiaMeloni OTTIMO INTERVENTO. MA OGGI NESSUNA GIUSTIFICAZIONE E VOTARE FERMAMENTE NO ANCHE ALLO SCOSTAMENTO DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento Cdx Scostamento di bilancio, il cdx: "Non votiamo nulla al buio" Affaritaliani.it Scostamento bilancio, diretta voto Senato/ Maggioranza risicata: cdx detta condizioni

Scostamento di bilancio, diretta voto in Senato: la maggioranza è risicata e il centrodestra detta le condizioni al governo sventolando la possibilità dell’astensione Il voto sul nuovo scostamento di ...

Cdx: pronti a votare maggior deficit ma il governo accolga le nostre proposte

In una lettera a Conte Matteo Salvini, Silvio Berlusoni e Giorgia Meloni sottolineano che il nuovo scostamento di bilancio è una misura grave, di fronte alla quale il centrodestra è pronto a fare la s ...

Scostamento di bilancio, diretta voto in Senato: la maggioranza è risicata e il centrodestra detta le condizioni al governo sventolando la possibilità dell’astensione Il voto sul nuovo scostamento di ...In una lettera a Conte Matteo Salvini, Silvio Berlusoni e Giorgia Meloni sottolineano che il nuovo scostamento di bilancio è una misura grave, di fronte alla quale il centrodestra è pronto a fare la s ...