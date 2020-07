Schianto in scooter: Eliana muore sul colpo, il fidanzato Filippo lotta ma si arrende dopo un giorno (Di martedì 28 luglio 2020) Uniti da un tragico destino che di colpo ha spezzato i loro sogni. Una storia che si è consumata tra speranze e dolori che si è conclusa nel peggiore dei modi. Succede a Vittoria, profondo sud Italia in provincia di Ragusa, dove dopo Eliana Denaro, 17 anni, è morto anche il fidanzato Filippo Calvo. Aveva solo 20 anni. La notizia ha iniziato circolare nelle ore scorse e immediatamente ha sollevato una ventata emotiva. Vittoria, sconvolta dal dolore, piange due sui ragazzi. Erano rimasti coinvolti in un incidente stradale alle porte di Scoglitti lo scorso 27 luglio mentre erano a bordo dello scooter guidato dal ragazzo, che si è scontrato con un’auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Ma mentre lei è deceduta sul ... Leggi su caffeinamagazine

