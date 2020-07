Scappa dal ristorante per non pagare il conto, resta infilzato nel cancello: Giuliano muore a 23 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Quando è arrivato all’ospedale di Tivoli gli avevano dato dieci giorni di prognosi, ma dopo alcune complicazioni è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma ed è morto quattro giorni dopo. Il ragazzo lo scorso mercoledì si era fatto una ferita profonda ed aveva perso parecchio sangue, tanto che era stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Si trovava con alcuni amici in un ristorante di Villa Adriana, l’Antico Girarrosto. Dopo aver mangiato e bevuto i tre hanno deciso di andare via senza pagare il conto. I due amici hanno avuto una colluttazione con un cameriere che si era accorto della fuga ed è stato trasportato all’ospedale con cinque giorni di prognosi, mentre Giuliano Bergamini, 23enne originario di Guidonia, ha cercato di scavalcare la ... Leggi su caffeinamagazine

E spiega: "Caltanissetta ospita il centro di accoglienza per i migranti Cara, dal quale sono scappati più di 184 ospiti in quarantena in una sola notte. Raggiungendo in poche ore numerose zone ...

Sindaco Caltanissetta scrive a Lamorgese: “Fuggiti 184 migranti in quarantena, residenti nel panico”

