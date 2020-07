Pioli “Battere la Samp per sperare nel quinto posto” (Di martedì 28 luglio 2020) CARNAGO (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti della partita con l’Atalanta, un avversario molto forte. Le nostre prestazioni sono di questo livello, nonostante sia stata la quinta gara in dodici partite. Adesso dobbiamo vincere le ultime due”. Stefano Pioli vuole continuare a correre e concludere la galoppata post lockdown magari superando la Roma al quinto posto, distante quattro punti con due gare ancora da giocare. La prossima è a Marassi contro la Sampdoria:”Loro stanno molto bene, hanno fatto un’ottima partita contro la Juventus – ha detto l’allenatore del Milan – Ranieri come sempre ha fatto un grande lavoro. Ci vorrà grande concentrazione anche se sono già salvi. L’anno prossimo dovremo consolidare i risultati ottenuti in questa parte di stagione. ... Leggi su ildenaro

