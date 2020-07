Michelin Track Connect si estende a tutti gli appassionati (Di martedì 28 luglio 2020) Michelin dopo 2 anni di test fa evolvere la sua soluzione di pneumatico connesso Track Connect, allargandone il raggio di utilizzo. L’app, che costituisce il cervello del sistema, è ora disponibile in 3 modalità: la modalità Amatore, accessibile a tutti e utilizzabile indipendentemente dal tipo di pneumatico, la modalità Esperto, per i possessori di auto sportive che amano partecipare a Track Days cercando di migliorare le proprie performance ed il piacere di guida e, infine, la modalità Motorsport, per i piloti di rally (prossimamente anche per utilizzo in pista). Quest’ultima soluzione è presente in primo equipaggiamento sulla nuova Renault Clio Rally. Le modalità Esperto e Motorsport necessitano del kit Michelin ... Leggi su ildenaro

Fedele al proprio DNA, il Michelin persegue l’ambizione di una mobilità connessa più sostenibile e accessibile al maggior numero possibile di persone, offrendo esperienze di guida migliori su circuito ...

ROMA (ITALPRESS) - Michelin dopo 2 anni di test fa evolvere la sua soluzione di pneumatico connesso Track Connect, allargandone il raggio di utilizzo. L'app, che costituisce il cervello del sistema, e ...

