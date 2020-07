Lecce, Sticchi Damiani: «Rigore netto non dato contro il Bologna» (Di martedì 28 luglio 2020) Sticchi Damiani si sfoga dopo la sconfitta all’ultimo minuto in casa del Bologna Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di TRNews Talk sfogandosi dopo la sconfitta subita all’ultimo minuto in casa del Bologna. «Siamo terzultimi, con la possibilità di arrivare ancora a 38 punti, che sarebbe un punteggio ragguardevole, anche se non so se ci consentirà di salvarci. È un’esperienza che ha tanti lati positivi. Al netto della falsa partenza, la squadra ha avuto il cuore di fare un secondo tempo strepitoso e ancora una volta un Rigore al 94′ che poteva essere dato e ci avrebbe consentito di affrontare la gara di Udine da favoriti. ... Leggi su calcionews24

