La faccia si Salvini quando Lévy dice che «l’Italia senza l’Europa sparirebbe» | VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Lunedì sera, nel corso di Quarta Repubblica – la trasmissione in onda su Rete 4 e condotta da Nicola Porro – il leader della Lega e il filosofo francese Bernard-Henri Lévy si sono confrontati su diversi temi al centro di un ampio contrasto tra sovranisti ed europeisti. Si è parlato di migranti, di economia e riconoscimenti dopo l’accordo arrivato sul Recovery Fund. Non sono mancate le iperboli e le punzecchiature, con un botta e risposta molto acceso. Poi la scena di Lévy contro Salvini, con il ricordo di come l’Italia senza Europa non potrebbe esistere. LEGGI ANCHE > De Bortoli: «La Lega ha introdotto l’educazione civica a scuola e Salvini non rispetta la regola della mascherina» Il momento è stato immortalato da Gabriele Rubini (aka Chef ... Leggi su giornalettismo

