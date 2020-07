Il futuro della cardiologia a Palermo, il cuore a portata di smartphone (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – La cardiologia dell’ARNAS Ospedale Civico di Palermo è la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento, con una nuova tecnologia, per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso. Si tratta di una nuova generazione di defibrillatori cardiaci impiantabili, il “Gallant” prodotto dalla Ditta statunitense Abbott, più piccoli ma soprattutto in grado di trasmettere ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca attraverso un’applicazione per smartphone.“Si tratta – dice il dottore Giuseppe Sgarito (nella foto), responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia e Presidente Regionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione – di un dispositivo a suo modo rivoluzionario in quanto si può ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Sami Modiano ha ricevuto stamane dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al meri… - ilfoglio_it : Perché non riconoscere che il nostro paese, di fronte alla gestione del virus, è stato più un modello che uno zimbe… - RaffaeleFitto : Dopo Taranto e Brindisi ieri altri 340 #migranti sono stati trasferiti nel Cara di Bari dalla Sicilia, nonostante s… - cgiltoscana : ?? Il racconto della #pandemia tra Firenze e Toscana, con 25 idee per ripartire tra cui quella di Dalida Angelini ??… - noksesports : SIETE PRONTI? Tra qualche giorno vi presenteremo le nostre giovani promesse: i Pro Players del futuro! Non perdetev… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro della Il futuro della Capitale secondo il format "Visioni Romane" Artribune IACHINI, Vogliamo finire bene. Rammarico per...

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna. Ecco le sue parole: "C'è rammarico perché eravamo andati a Roma a giocarci la nostra partita e lo dimostr ...

Paratici, nuovo tentativo della Roma per il post-Petrachi

TORINO- Fabio Paratici, in questo momento della sua carriera da ds, è oggetto del desiderio della Roma, in cerca di un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Petrachi. Come riportato dalla Ga ...

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna. Ecco le sue parole: "C'è rammarico perché eravamo andati a Roma a giocarci la nostra partita e lo dimostr ...TORINO- Fabio Paratici, in questo momento della sua carriera da ds, è oggetto del desiderio della Roma, in cerca di un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Petrachi. Come riportato dalla Ga ...