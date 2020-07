I consiglieri regionali e le indennità di trasferta con lo smart working per il lockdown (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre l’Italia era in lockdown per la pandemia di Covid-19 c’è chi ha lavorato in smart working usufruendo di indennità erogate per le trasferte: in molte regioni i consiglieri hanno ricevuto i rimborsi per gli spostamenti tra la propria residenza e la sede del consiglio. Una cifra forfait che chi è eletto come consigliere ha tra le voci della propria retribuzione: Le Regioni contemplano in genere rimborsi a forfait per i trasferimenti senza tener conto di chilometri percorsi e carburante consumato. Alcune, durante il lockdown, hanno avuto più riunioni assembleari e altre meno. In Lombardia il Consiglio è rimasto totalmente chiuso sei giorni, il 31 marzo c’è stato il primo incontro in presenza, da metà aprile ogni settimana, mentre ... Leggi su nextquotidiano

