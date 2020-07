Fedez contro i negazionisti del Covid: «Vi presento chi ha subìto un trapianto di polmoni» (Di martedì 28 luglio 2020) È scontro social tra Fedez e i negazionisti del Covid. Il rapper milanese, che durante l’emergenza sanitaria è sceso in campo insieme alla moglie Chiara Ferragni accendendo una prolifica raccolta fondi, si scaglia contro chiunque metta in dubbio l’esistenza del coronavirus e le sue tragiche conseguenze. Nel mirino, seppur senza riferimenti diretti, il convegno in Senato e alcune frasi di Andrea Bocelli. Leggi su vanityfair

