Autorità libiche sparano durante operazioni di sbarco: muoiono 3 migranti (Di martedì 28 luglio 2020) Sono 3 i migranti rimasti uccisi in una sparatoria in Libia: le autorità locali hanno aperto il fuoco durante le operazioni di sbarco a Khums, ferendo altre 5 persone. L’OIM avverte: “La Libia non è un porto sicuro”. Secondo quanto riportato dalle fonti internazionali, le autorità libiche avrebbero ucciso a colpi d’arma da fuoco 3 … L'articolo Autorità libiche sparano durante operazioni di sbarco: muoiono 3 migranti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

