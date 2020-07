Tripletta Immobile, ora è da Scarpa d'oro (Di lunedì 27 luglio 2020) Devastante Immobile. Per l'attaccante della Lazio " che travolge il Verona al Bentegodi, 5 a 1 il finale, " una Tripletta che può significare Scarpa d'Oro. Raggiunto Lewandowski come miglior ... Leggi su quotidiano

OptaPaolo : 34 - Ciro #Immobile ha realizzato 34 gol in questa Serie A: solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia del… - gdstwits : Serie A: Verona-Lazio 1-5. Grande rimonta dei biancocelesti con tripletta di Ciro Immobile - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Per la @SerieATIM #VeronaLazio 1-5, tripletta di Immobile LE FOTO #RomaFiorentina 2-1 #Cagliari-dinese 0-1 e #SpalTorino… - 45acpjoe : RT @GladiatorFabry: Felicissimo per la tripletta di #KingCiro??#Immobile che raggiunge Lewandoski a quota 34 gol nella corsa alla Scarpa d'o… - 45acpjoe : RT @MassimoCaputi: La Lazio travolge il Verona è si rimette in corsa per il 2° posto. #Immobile protagonista assoluto a suon di record, co… -