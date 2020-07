Trento, l'orso M49 fugge per la seconda volta dal Casteller (Di lunedì 27 luglio 2020) L'orso M49 è nuovamente scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. È stato ora localizzato in un'area del monte Marzola, sopra Trento, che i forestali stanno presidiando. L’animale sarebbe fuggito tra la notte scorsa e la prima mattinata di oggi. Diversamente dalla prima fuga - avvenuta nel luglio 2019 -, durante la quale si era arrampicato lungo la rete di recinzione, questa volta M49 avrebbe invece divelto la rete elettrificata, che era stata attrezzata appositamente per evitare ulteriori fughe. "Questa volta però l'animale è provvisto di radiocollare”, ha riferito il presidente della Provincia ... Leggi su tg24.sky

