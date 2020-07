Traffico Roma del 27-07-2020 ore 19:30 (Di lunedì 27 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera per trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare senza particolari difficoltà gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Pontina e da Appia mentre niente Traffico ormai regolare tra Nomentana e il bivio A24 da questa mattina sul tratto Urbano della Roma Teramo sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale tra via Filippo Fiorentini Viale Palmiro Togliatti verso il grande in questo tratto si viaggia solo tramite una corsia con chiusura sempre in direzione del raccordo degli svincoli di via Fiorentini Viale Togliatti entrata in uscita prudenza su piazza Venezia Piazza di San Marco dove ci sono difficoltà a causa della presenza degli alberi sulla strada deviate diverse linee del trasporto pubblico della zona mentre è in atto l’intervento dei vigili del fuoco ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Esodo estivo, Pontina, Aurelia e direttrici verso l'Abruzzo: ecco la mappa delle previsioni del traffico

Bollino rosso per quasi tutti i weekend di agosto. Pontina, Aurelia e le direttrici verso l'Abruzzo intasate, picco tra il 7 e il 9 agosto. Ecco le maggiori criticità previste dal Piano dei servizi pe ...

Roma, arrestato il lanciatore di pietre di villa Doria Pamphili: accusato di tentato omicidio

ROMA (attualità) - La notte del 28 aprile un equipaggio composto da un maresciallo maggiore e un vic ...

