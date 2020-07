Rom ‘offre’ un bambino di 2 anni in cambio di soldi a Ostia (Di lunedì 27 luglio 2020) Agghiacciante sul lungomare di Ostia: fermava i bagnanti per ‘offrire’ loro un bambino di due anni in cambio di soldi. A smascherarlo è stato un turista. Un bambino di due anni, inerme e in lacrime. Un mostro di 25 anni, un rom che cercava di vendere ai bagnanti sia le ‘prestazioni’ del piccolo che il bimbo stesso. Un episodio agghiacciante che per fortuna è stato sventato dalla prontezza di un turista, prima, e poi dalle forze dell’ordine. Il rom offriva ai bagnanti un bambino di 2 anni in cambio di soldi. A denunciarlo è stato un turista che si trovava sul lungomare Amerigo Vespucci di ... Leggi su chenews

