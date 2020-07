Project Athia: stando a Square Enix il titolo sarà open world (Di lunedì 27 luglio 2020) Yosuke Matsuda, il presidente di Square Enix, ha parlato in un’intervista delle caratteristiche di Project Athia, menzionando la sua essenza di gioco open world Project Athia, il nuovo gioco di Square Enix, sarà un titolo open world costruito sulla base del Luminous Engine. A parlarne è stato il presidente stesso della compagnia in un’intervista per la rivista Weekly Tokyo Keizai Plus, tradotta in inglese dai colleghi di Gematsu. Il pezzo riporta alcune interessanti informazioni di tipo tecnico sul misterioso progetto dal titolo ancora provvisorio. Secondo Square Enix Project ... Leggi su tuttotek

