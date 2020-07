Pamela Barretta difficile perdita | Il giudizio insindacabile dell’ex di Uomini e Donne (Di lunedì 27 luglio 2020) Fuori da Uomini e Donne, Pamela Barretta commenta la sua difficile perdita e dà un giudizio insindacabile su quanto le è accaduto al trono over. Dopo l’uscita da Uomini e Donne senza più Enzo Capo, Pamela Barretta ha passato settimane di profondo sconforto. L’imprenditrice brindisina ha tentato di recuperare il suo equilibrio concentrandosi nel lavoro … L'articolo Pamela Barretta difficile perdita Il giudizio insindacabile dell’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CheDonnait : #Pamela faccia a faccia con il suo stalker. O quasi. #uominiedonne #tronoover #gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Barretta

Enzo Capo è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. La sua frequentazione con Pamela Barretta l’ha portato a prendere la decisione di lasciare il d ...Pamela Barretta, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente scoperto l’identità del suo stalker, che da mesi la tormenta. Pamela Barretta, prima del suo ritorno al Trono Over di Uomini ...