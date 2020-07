Naya Rivera nei pensieri della sorella e dell’ex marito: “Una parte di te sarà con noi per sempre” (Di lunedì 27 luglio 2020) La morte di Naya Rivera continua a essere oggetto di discussione per migliaia di fan dell'attrice, radunati sui social per condividere un dolore dovuto più alla perdita di una figura simbolica che non alla scomparsa di un qualsiasi volto televisivo. Quella che per molti giovani è diventata un incrollabile punto di riferimento, in quanto apripista per una maggiore rappresentazione dei personaggi LGBT sullo schermo, continua a essere celebrata da colleghi, amici e star di Hollywood. E negli ultimi giorni sono apparsi su Instagram anche i primi post di Ryan Dorsey e Nickayla Rivera, rispettivamente ex marito e sorella di Naya. I messaggi che entrambi le rivolgono, pubblicati a poche ore di distanza uno dall'altro, lasciano supporre che possano essersi svolti i funerali, e ... Leggi su optimagazine

