Migranti, rintracciati 125 dei 184 fuggiti dal Cara di Caltanissetta. Salvate 114 persone su due barche in avaria (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono stati rintracciati dalla polizia 125 dei 184 Migranti fuggiti dal Centro d’accoglienza di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, che in tutto ospita 350 persone. Sono stati tutti messi in quarantena. Quelli fuggiti ieri sera intorno alle 18, scappando anche scalzi fra le campagne, fanno parte del gruppo di profughi trasferiti nel centro nisseno per il periodo di isolamento obbligatorio, ma nessuno di loro è positivo al tampone, come ha fatto sapere ieri il sindaco Roberto Gambino. Intanto, sul caso si è svolto in mattinata un vertice in Prefettura. Sul caso interviene anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, che in un post su Facebook ha scritto: i Migranti “scappati a Caltanissetta si aggiungono ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

