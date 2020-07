Meteo della settimana, torna il caldo intenso con picchi di 40° in diverse regioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo un fine settimana caratterizzato da qualche instabilità su alcuni settori del nostro Paese, l’ultima settimana di luglio vedrà un drastico cambio di tendenze. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un’ondata di caldo intensa su diverse parti dell’Italia con picchi anche intorno ai 40° in alcuni regioni. torna il caldo intenso fino a fine luglio A partire dalla giornata di oggi, lunedì 27 luglio, la rimonta anticiclonica porterà bel tempo con giornate soleggiate in tutto il Paese. Nel corso della settimana le temperature massime potrebbero toccare picchi di ... Leggi su thesocialpost

